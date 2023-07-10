В Курской области будут отключать телевидение и радио

На этой неделе на РТС Курск филиала «Курский ОРТПЦ» пройдут внеплановые профилактические работы с отключением вещания 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций.

В Курске, Курчатове, Курском, Фатежском, Солнцевском, Золотухинском, Поныровском, Щигровском, Медвенском, Октябрьском, Курчатовском и Льговском районах телерадиовещание будет приостановлено 12 и 13 июля с 10:00 до 17:00.

В Большесолдатском, Суджанском, Беловском, Обоянском, Мантуровском, Тимском, Пристенском районах в это же время будет приостановлено вещание первого мультиплекса.

Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов.

Подробный график проведения работ размещен в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».