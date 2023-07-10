Сквер на Северо-Западе Курска планируют расширить

В регионе обустраивают несколько общественных пространств Фото: Светлана ВОЛКОВА

Площадь сквера на пересечении Хрущева и Студенческой в Курске будет увеличена. Об этом рассказали в комитете городского хозяйства.

В этом году активно благоустраивают территорию вокруг озера, прилегающего к скверу. Ранее силами ГО и ЧС оно было очищено, а после в него был запущен малек карпа. Сейчас на территории вокруг озера обустраивают дорожки за счет привлеченных внебюджетных средств.

Опасения жителей по поводу того, что местный небольшой водоем будет засыпан, а на его территории построят многоэтажку – напрасны, сказали в мэрии. Наоборот, сквер планируются расширить, и с привлечением средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в будущем будет создать современное пространство, которое станет отличным место отдыха для курян и гостей города.

Как сообщает комитет городского хозяйства, работы по обустройству выполняются постепенно и при наличии финансирования. На месте сквера размещен дизайн-проект как один из вариантов благоустройства территории, однако конечная концепция будет определена по итогам онлайн-голосования, которое состоится в следующем году.