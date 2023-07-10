В Курске тренера ЛФК осудили за домогательства к ребенку

Суд отказался удовлетворить жалобу адвоката Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вступил в силу приговор против 63-летнего пенсионера, тренера по лечебной физкультуре. Мужчину признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности девятилетней девочки, которая ходила к нему на занятия

- Житель Курска, женатый, оказывал детям и взрослым услуги оздоровительных физкультуры и массажа. В прошлом году суд дал ему за совершение действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки шесть лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Приговором суда тренер также лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, на пять лет, - рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области

С пенсионера также суд взыскал компенсацию морального вреда - 300 000 рублей в пользу законного представителя потерпевшей - отца девочки.

В суде тренер вину не признал.

Приговор обжаловал его адвокат. Однако Курский областной суд оставил назначенное наказание без изменения, добавили в ведомстве.