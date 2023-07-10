В Курске на улице Перекальского ремонтируют тротуар

В центре города идут дорожные работы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на улице Перекальского продолжается ремонт тротуаров. Работы ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Для укладки асфальта на объекте применяются современные технологии и материалы, сказали в Правительстве Курской области. Асфальт разработан по технологии «Суперпейв», он обладает более высокой износостойкостью по сравнению с тем, что укладывали здесь ранее. За минувшие выходные специалисты устроили 400 кв. м. Покрытия.

На участке применяется каток небольшого размера, а в труднодоступных местах дорожные службы используют ручной виброкаток.

Ранее специалисты демонтировали здесь старое покрытие, усилили и выровняли основание с помощью щебня, частично заменили бортовой камень в местах пешеходных переходов и остановок. В последний раз асфальт на объекте обновляли более 12 лет назад.

По плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.