31-летний курянин погиб в СВО

Печальные известия сообщили в Доме Советов Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 июля при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб курянин Максим Михайлов. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Максим родился 20 июня 1992 года в деревне Кунач Щигровского района Курской области. С 1999 по 2008 год обучался в Крутовской школе. В 2012 году закончил Курский монтажный техникум.

В январе 2023 года Максим Александрович добровольно вступил в ряды Вооруженных сил России.

- Соболезнуем Родным и близким Максима. Вечная память, - добавили в Доме Советов.

10 июня 2023 года погиб 22-летний Станислав Золотухин. Станислав Геннадьевич – рядовой контрактной службы из Ульяновской области. По желанию родственников и близких он захоронен на гражданском кладбище в деревне Ярославка Хомутовского района Курской области.

22 июня при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции погиб курянин, уроженец Пристенского района Курской области, младший сержант Виктор Коломейцев. Он родился 21 августа 1989 года.

Об утрате сообщили в Доме Советов.

Виктор Владимирович был призван на службу в сентябре 2022 года по мобилизации. Участвовал в СВО в должности маскировщик инженерно-маскировочного отделения саперного полка Западного военного округа.