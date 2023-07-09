Курская легкоатлетка выиграла Ночной забег в Москве

Дина Александрова. Фото телеграм-канала Спорт 46.

Ночной забег - единственный массовый забег Москвы, который стартует после захода солнца в 22:30. Финиш - у стен Большой спортивной арены «Лужники». Курская легкоатлетка Дина Александрова стала победительницей в беге на 10 километров. Наша землячка не только пришла первой из 3747 участниц, так еще и установила рекорд трассы – 33,02 минуты.

Как ранее сообщал сайт kursk.rp.ru, курянки завоевали медали на первенстве России по легкой атлетике. Тем временем, пять золотых медалей завоевали куряне на чемпионате и первенстве ЦФО по легкой атлетике.