Двух жителей Курской области оштрафовали за незаконную рубку дубов

Большесолдатский районный суд оштрафовал двух местных жителей за незаконную рубку деревьев. Материал им понадобился для изготовления заборов своих дворов. Как рассказали в Объединённой пресс-службе судебной системы Курской области, в разное время мужчины спилили по два дуба. Что считается, незаконной рубкой сырорастущих лесных насаждений, относящихся к категории защитных лесов государственного лесного фонда, в крупном размере. Подсудимые вину признали. Их оштрафовали на 25 и 30 тыс. рублей. Орудия преступлений: двуручную пилу суд постановил уничтожить, бензиновую - конфисковать и обратить в доход государства.