8 июля в Курской области будет до +29

В регионе стоит жаркая погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 июля в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди, в отдельных районах туман, днем кратковременные дожди, местами ливни, в отдельных районах град. Местами грозы. Ветер северной четверти 7-12, днем при грозах порывы 15-17 метров в секунду. Температура - ночью 16-21°, днем 24-29°.

Метеорологическая дальность видимости 2000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,08 до 0,13 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

В такую погоду врачи советуют увеличить потребление воды, свежих овощей и фруктов, ягод, кисломолочных продуктов с низким содержанием жира.

Чтобы легче переносить высокую температуру, исключите продукты, которые задерживают воду в организме, – это соленые блюда, копченые колбасы и рыба, консервация.

Следует избегать употребления сладких газированных напитков, пива и крепкого алкоголя – они будут увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.