В Курской области запускают "Школу полного дня"

Расширить доступные программы «Школам полного дня» помогут сетевые партнеры, в том числе спортивные школы и школы искусств сказали в Минобразе региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

- На школу полного дня существует социальный заказ. Родители, которые много времени уделяют трудовой деятельности, бесспорно, переживают за безопасность своих детей, за их комфорт и качество образования. Школа полного дня – это не просто присмотр и уход, проект ставит своей целью выстроить индивидуальный маршрут успешности каждого обучающегося, – отметила старший советник губернатора Наталия Зубарева.

В течение дня ребенок будет не только занят учебой, выполнением домашнего задания, получением консультаций у учителей по неусвоенному материалу. Также на базе образовательной организации будут обеспечены необходимые условия для получения дополнительного образования с учетом интересов школьника. Расширить доступные программы «Школам полного дня» помогут сетевые партнеры, в том числе спортивные школы и школы искусств.

В 2022-2023 учебном году проект успешно был апробирован в трех общеобразовательных организациях Курской области. Это школы №5 и 54 Курска, а также школа им. Жиронкина Горшеченского района. Планируется, что в следующем году проект «Школа полного дня» охватит большинство муниципалитетов региона.