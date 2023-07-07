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НовостиПроисшествия7 июля 2023 8:36

МЧС обнародовало подробности гибели на воде юного курянина

Трагедия произошла на Суворовском пляже
Ольга ДАНИЛОВА
Это уже третий случай гибели на воде за минувшую неделю

Это уже третий случай гибели на воде за минувшую неделю

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как ранее рассказывала КП, 6 июля в Курске в реке Сейм утонул 15-летний ребенок. Это уже третий случай гибели на воде за минувшую неделю.

Подробности происшествия рассказали в МЧС региона, вечером по номеру 112 поступило сообщение, что недалеко от Суворовского пляжа ребенок купался, ушел под воду и пропал. К месту происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательной службы. Специалисты извлекли тело ребенка без признаков жизни.

- Со слов очевидцев, компания подростков была у водоема без сопровождения взрослых, купалась и баловалась в воде.

Происшествия с детьми, а таких, к сожалению, с начала года три, произошли по причине бесконтрольности со стороны взрослых. Во всех случаях дети находились на водоеме без присмотра в компании сверстников, которые при внештатной ситуации терялись и помочь пострадавшему не могли, - считают в ведомстве.

Напомним, 5 июля 54-летний мужчина утонул. Трагедия произошла в Советском районе Курской области, на пруду деревни Кирилловка.