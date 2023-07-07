МЧС обнародовало подробности гибели на воде юного курянина

Это уже третий случай гибели на воде за минувшую неделю Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как ранее рассказывала КП, 6 июля в Курске в реке Сейм утонул 15-летний ребенок. Это уже третий случай гибели на воде за минувшую неделю.

Подробности происшествия рассказали в МЧС региона, вечером по номеру 112 поступило сообщение, что недалеко от Суворовского пляжа ребенок купался, ушел под воду и пропал. К месту происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательной службы. Специалисты извлекли тело ребенка без признаков жизни.

- Со слов очевидцев, компания подростков была у водоема без сопровождения взрослых, купалась и баловалась в воде.

Происшествия с детьми, а таких, к сожалению, с начала года три, произошли по причине бесконтрольности со стороны взрослых. Во всех случаях дети находились на водоеме без присмотра в компании сверстников, которые при внештатной ситуации терялись и помочь пострадавшему не могли, - считают в ведомстве.

Напомним, 5 июля 54-летний мужчина утонул. Трагедия произошла в Советском районе Курской области, на пруду деревни Кирилловка.