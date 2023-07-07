В Черноземье растет популярность отраслевых решений Сбера для малого бизнеса

Чтобы эффективно управлять бизнесом Сбер предложил малому и микробизнесу свой сервис - отраслевые решения. Продукт встроен в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес (СББОЛ) и работает по принципу «единого окна». Сервисы касаются различных отраслей, среди которых коммерческая недвижимость, ЖКХ, оптовая и розничная торговли и многое другое. Клиент сможет оценить преимущества сервиса, применив удобные инструменты для управления повседневными бизнес-процессами.

В зависимости от отрасли клиент получает:

СберБизнес. Розничная торговля: аналитика магазина и портрет аудитории, сравнение с конкурентами и отраслью, геоаналитика и подбор локаций.

СберБизнес. Оптовая торговля: управление сделками и воронкой продаж, контроль загрузки сотрудников, проверка контрагентов и автоматическое формирование документов.

СберБизнес. Недвижимость: быстрые расчеты с арендаторами, автоматическое выставление счетов, управление объектами недвижимости, геоналитика локаций и оценка арендных ставок.

СберБизнес. Транспорт: контроль доходов и расходов по транспортным средствам, мобильное приложение для водителей, статусы исполнения заказов и оплат.

В регионах Черноземья с начала года к отраслевым решениям Сбера подключилось более четырех тысяч клиентов. Воронежская и Белгородская области – лидеры по количеству подключившихся компаний – 32% и 27% от общего числа, соответственно. Замыкает тройку Тамбовская область с показателем 13% от общего числа компаний.

Антон Каменев, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Успешное развитие наших клиентов – приоритет команды Сбера. Мы продолжаем совершенствовать наши сервисы для бизнеса, внедряя технологии искусственного интеллекта. По сути, отраслевые решения - это инструменты для управления предприятием, аналитики и CRM, которые позволяют вести бизнес эффективно. Простой интерфейс понятен, вся необходимая информация собрана в едином разделе. С каждым днем количество активных пользователей, готовых трансформировать свои бизнес-процессы, растет. По нашим оценкам, 45% компаний розничной торговли уже воспользовались предложением Сбера. Также сервис популярен для сфер транспорта (37%) и недвижимости (15%)».