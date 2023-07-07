Курскую "управляйку" поймали на незаконном начислении платы

Проверку провели по жалобе жильцов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты Государственной жилищной инспекции Курской области проверили порядок расчета размера платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества в домах, которые обслуживает ООО «УК Курска».

- По обращению жильцов в отношении управляющей организации были проведены внеплановые документарные проверки в связи с неправомерным начислением платы. Установлено, что ООО «УК Курска» попыталась переложить на жителей сумму задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, которую последняя взыскала с нее в Арбитражном суде Курской области, - рассказали в мэрии города.

- В результате проведенных Госжилинспекцией мероприятий ООО «УК Курска» сделала перерасчет платы за содержание общего имущества. Сумма перерасчета составила около 2,13 млн рублей. Права жителей 52 многоквартирных домов восстановлены, – отметил начальник ГЖИ Курской области Игорь Афонькин.