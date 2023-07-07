В Курской области 7 июля будет аномально жарко

Столбик термометра поднимется до +33 Фото: Светлана ВОЛКОВА

7 июля в регионе синоптики обещают температуру выше +30°.

В Курской области по данным МЧС региона будет переменная облачность. Днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный с переходом днем на северный 5-10, при грозе местами порывы до 17 метров в секунду. Температура днем 28-33°.

В такую погоду врачи советуют увеличить потребление воды, свежих овощей и фруктов, ягод, кисломолочных продуктов с низким содержанием жира.

Чтобы легче переносить высокую температуру, исключите продукты, которые задерживают воду в организме, – это соленые блюда, копченые колбасы и рыба, консервация.

Следует избегать употребления сладких газированных напитков, пива и крепкого алкоголя – они будут увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.