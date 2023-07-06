В Курске на Суворовском пляже утонул ребенок

Курян просят быть осторожными на воде Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 июля на телефон в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок о происшествии на воде. ЧП произошло на Суворовском пляже в Курске.

На место происшествия выезжали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Курска, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

По прибытию оперативных служб выяснилось, что погиб 15-летний мальчик.

Ранее КП сообщала, что 5 июля 54-летний мужчина утонул. Трагедия произошла в Советском районе Курской области, в пруду деревни Кирилловка.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.