В двух скверах Курска поставят оборудование для дрессировки собак

В регионе обустраивают скверы и парки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В парке КЗТЗ и в сквере Героев 16-й Воздушной армии Курска устанавливают оборудование для дрессировки собак.

Как рассказали в комитете городского хозяйства, на обслуживании ведомства находится пять площадок для выгула. Такие пространства, где горожане могут гулять со своими четвероногими любимцами, размещены на улице Серегина, в сквере «Молодежный», в лесопарковой зоне по проспекту Вячеслава Клыкова и на двух ранее упомянутых территориях.

Так как не везде присутствует все необходимое для тренировок животных, было решено закупить и установить специальное оборудование.

Теперь в парке КЗТЗ и в сквере Героев 16-й Воздушной армии появятся стойки с покрышкой, балансиры, бумы для дрессировок и трамплины, барьеры разной высоты, а также бетонные скамьи и урны.

Комитет городского хозяйства сообщает, что работы по обустройству пространств для выгула собак продолжаются.