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НовостиСпорт6 июля 2023 11:16

В Курске на территории Новой Боевки работает Детская спортшкола

Здесь ждут ребят в возрасте от пяти лет
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

В Курске на территории Новой Боевки работает Детская спортивная школа. В расписании занятия футболом, волейболом (от семи лет), баскетболом (от пяти и восьми-десяти лет), настольным теннисом, туризмом, шахматами, а также тренировки в велоклубе. Регистрация и подробная информация в группе "Активный город" в ВК, сообщили в Минспорте региона.

Продолжительность занятия: 50 минут.

Место сбора - веревочный парк на Новой Боевке.

Количество мест в каждой группе - до 12 человек (кроме велоклуба - до пяти человек с нулевым уровнем катания и шахматы - число участников неограниченно).

Возраст участников: от пяти до десяти лет.

Юным спортсменам здесь всегда рады!

Летний детский фестиваль "На спорте" - победитель конкурса на предоставление грантов на развитие гражданского общества в Курской области.