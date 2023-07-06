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НовостиОбщество6 июля 2023 9:15

Работы курских детей попали на выставку в Москву

Их изготовили ребята из инклюзивного центра«ДЫШИМ ВМЕСТЕ»
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Инклюзивный центр «ДЫШИМ ВМЕСТЕ» завершил реализацию проекта «Инклюзивная керамическая мастерская Курский изразец (https://vk.com/kursk_izrazets)», победителя конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Ребята с ментальными нарушениями вместе с волонтерами под чутким руководством профессионального мастера-керамиста Татьяны Звягинцевой постигали тайны изразцового промысла.

Изразцы были представлены на выставочных площадках Курского музея археологии и Курской Коренской ярмарки, часть работ стала украшением выставки «Все то, что я люблю» в Москве. Участники проекта охотно делятся своим мастерством и проводят открытые мастер-классы по изготовлению и росписи изразцовой плитки. Даже после завершения грантовой поддержки они не планируют прекращать свою работу, сказали в Минкульте региона.