В детсады Курска 1 сентября пойдут 19 тысяч ребят

Все дошкольные образовательные организации готовы к новому учебному году, сказали в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 сентября детские сады будут посещать 19000 детей. Об этом рассказали в комитете образования.

В ведомстве подчеркнули, что в период с 25 апреля по 1 июня выдано более 3300 направлений в дошкольные образовательные организации. Всего с 1 сентября детские сады Курска будут посещать около 19000 детей, что соответствует уровню прошлого учебного года.

Традиционно перед новым учебным годом специальная комиссия проверяет не только школы, но и детские сады. В настоящий момент уже проверили 85 детсадов. Все дошкольные образовательные организации готовы к новому учебному году.

В 2023-2024 учебном году планируется введение в эксплуатацию детского сада по проспекту Надежды Плевицкой и двух - в микрорайоне Северный. Благодаря этому 580 дошколят смогут ходить в детские сады в наиболее густонаселенных районах.