Смертельное ДТП под Курском: трое погибли, один человек пострадал

В 18:54 5 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о ДТП вблизи Ефросимовки Советского района.

На место происшествия выехали пожарные ОП Петропавловка Советского района, пожарные ПЧ №40 Советского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

По прибытии к месту ДТП было установлено, что здесь столкнулись два легковых автомобиля «Ауди А3» и «ВАЗ 2112». После столкновения загорелся «ВАЗ 2112». По данным МЧС региона в аварии трое погибли, один человек пострадал.

На место ЧП выезжали 12 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.Фото с места происшествия