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НовостиПроисшествия6 июля 2023 5:47

В Курской области утонул 54-летний мужчина

Трагедия произошла в Советском районе
Ольга ДАНИЛОВА
Курян просят быть осторожными на воде

Курян просят быть осторожными на воде

Фото: Светлана ВОЛКОВА

5 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии на водоеме в Советском районе.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

По прибытию первого подразделения на место происшествия выяснилось, что в пруду деревни Кирилловка, обнаружено тело 54-летнего мужчины.

Как сообщает МЧС региона, привлекалась группировка сил и средств, в составе десяти человек и четырех единицы техники.

Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоёмов!

При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».