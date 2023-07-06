В Курской области утонул 54-летний мужчина

Курян просят быть осторожными на воде Фото: Светлана ВОЛКОВА

5 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии на водоеме в Советском районе.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

По прибытию первого подразделения на место происшествия выяснилось, что в пруду деревни Кирилловка, обнаружено тело 54-летнего мужчины.

Как сообщает МЧС региона, привлекалась группировка сил и средств, в составе десяти человек и четырех единицы техники.

Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоёмов!

При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».