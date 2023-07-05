В курском селе из-за атаки ВСУ в доме взорвался газовый баллон

Старовойт сообщил о трех обстрелах Курской области 5 июля Фото: Светлана ВОЛКОВА

В селе Троицкое Кореневского района после обстрела 5 июля со стороны Украины разрушен дом, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

После попадания в жилище взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар. Огонь был оперативно потушен. Всего в селе произошло три взрыва, сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб. Никто из жителей не пострадал.

Ранее КП сообщала, что 5 июля под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района Курской области.

- Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2. Приступим к восстановлению в кратчайшие сроки. Также пострадал один дом, - сказал глава региона.

Также стали известны подробности обстрела поселка в приграничье Курской области 5 июля.

В поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом. Пострадавших нет. Пожарные ликвидировали возгорание. Из-за повреждения электроподстанции в поселке нет электричества. Кроме того, повреждены газовая труба, хозяйственные постройки, гараж. Аварийные бригады приступили к ремонтным работам.