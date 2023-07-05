Многодетные куряне могут подать заявку на выплату на погашение ипотеки

Сумма выплаты - до 450 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Многодетные семьи могут подать заявку на выплату в сумме до 450 000 рублей на погашение ипотеки через Госуслуги. Об этом рассказали в комитете социальной защиты Курской области.

Эту выплату назначают в рамках программы помощи многодетным семьям в погашении основного долга или процентов по ипотеке, оформленной на покупку или строительство жилья.

Заявление можно подать на Госуслугах. Оператор программы АО «ДОМ.РФ» проверит заявление и самостоятельно запросит всю необходимую информацию у кредитора, ФНС и Росреестра. При положительном решении оператор перечислит одобренную сумму напрямую кредитору для погашения ипотеки.

Помощь от государства положена семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился третий или последующий ребёнок, а кредитный договор заключен до 1 июля 2024 года. Для участия в программе учитываются также усыновленные дети.