В Железногорске Курской области откроют аллею

Открытие аллеи запланировано на август Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорске Курской области полным ходом идут работы на аллее имени Андрея Варичева.

Здесь расположен памятник чернобыльцам Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подрядчик уже завершил основную часть работ. Ведется монтаж системы полива. В ближайшее время смонтируют велодорожку, игровые площадки для детей и места отдыха. Посетить аллею можно будет уже с 15 июля, когда подрядчик уберет весь строительный мусор.

Местные уже осваивают новые дорожки Фото: Светлана ВОЛКОВА

К середине августа объект будет сдан, сообщили в Правительстве Курской области.

Ранее КП сообщала, что в этом году в Курске 33 дворовые территории будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас ведется обустройство 15 курских дворов, которое, по сообщению комитета городского хозяйства, находится в активной фазе.

В упомянутых 15 дворах уже выполнен комплекс ремонтных работ, включая замену бортового камня, а также устройство покрытия из асфальта на внутридворовых проездах и тротуарах. Благодаря нацпроекту в ближайшее время на территориях этих дворов появятся скамейки, урны, ограждения, детское оборудование и прочие виды малых архитектурных форм. В частности, во дворе дома №17 по улице Комарова должны поставить детскую площадку с рукоходом, шведской стенкой, горкой и качалкой-балансиром.