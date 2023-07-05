Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Впервые мероприятие прошло на базе предприятия Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 июля в Курской области состоялся третий Всероссийский форум по промышленному туризму.

Впервые мероприятие прошло на базе предприятия.

В Курскую область приехали участники из десяти регионов России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Участники форума посетили смотровую площадку железорудного карьера МГОКа и ознакомились с работой уникального дробильно-конвейерного комплекса.

Руководитель программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко рассказала, что Курская область – участник первой акселерационной программы по развитию промышленного туризма:

- На сегодняшний день уже 50 регионов вовлечены в инициативу «Открытая промышленность». Сейчас мы планируем проведение уже третьего акселератора. Его основной темой станет демонстрация потенциала российских производителей на международном уровне.

Участников форума принимали в Железногорске Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году его участниками стали 120 человек из десяти регионов России. Нынешний форум состоялся в год столетия добычи первого керна железной руды и начала освоения Курской магнитной аномалии. На сегодняшний день уже шесть курских предприятий включились в программу промышленного туризма. Только на Михайловском ГОКе с 2021 года побывало около 3 500 человек.

Промтуристам предлагают различные программы по направлениям и возрастам.