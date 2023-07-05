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НовостиТуризм5 июля 2023 11:15

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Впервые мероприятие прошло на базе предприятия
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Впервые мероприятие прошло на базе предприятия

Впервые мероприятие прошло на базе предприятия

Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 июля в Курской области состоялся третий Всероссийский форум по промышленному туризму.

Впервые мероприятие прошло на базе предприятия.

В Курскую область приехали участники из десяти регионов России

В Курскую область приехали участники из десяти регионов России

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Участники форума посетили смотровую площадку железорудного карьера МГОКа и ознакомились с работой уникального дробильно-конвейерного комплекса.

Руководитель программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко рассказала, что Курская область – участник первой акселерационной программы по развитию промышленного туризма:

- На сегодняшний день уже 50 регионов вовлечены в инициативу «Открытая промышленность». Сейчас мы планируем проведение уже третьего акселератора. Его основной темой станет демонстрация потенциала российских производителей на международном уровне.

Участников форума принимали в Железногорске

Участников форума принимали в Железногорске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году его участниками стали 120 человек из десяти регионов России. Нынешний форум состоялся в год столетия добычи первого керна железной руды и начала освоения Курской магнитной аномалии. На сегодняшний день уже шесть курских предприятий включились в программу промышленного туризма. Только на Михайловском ГОКе с 2021 года побывало около 3 500 человек.

Промтуристам предлагают различные программы по направлениям и возрастам.