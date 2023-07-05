Под Курском прошла Летняя ассамблея «АтмоСФЕРА Фета»

Дресс-код - стиль 19 века Фото: Светлана ВОЛКОВА

В минувшие выходные в деревне Воробьевка Золотухинского района Курской области прошла Летняя ассамблея «АтмоСФЕРА Фета».

Праздник в стиле 19 века состоялся 1 июля в музее «Усадьба А.А. Фета». Гости здесь читали стихи, пели, слушали красивую музыку в исполнении Губернаторского оркестра под руководством Сергея Проскурина, наслаждались природой и общением.

В Усадьбе был замечен двойник поэта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Здесь же прошел пленэр. А в Усадьбе был замечен двойник самого Афансаия Фета. Его роль сыграл артист Курского драматического театра имени А.С. Пушкина Александр Швачунов.

А 2 июля здесь же прошел литературно-музыкальный праздник «Фетовские чтения».

Здесь же состоялся пленэр Фото: Светлана ВОЛКОВА

Праздники в Усадьбе поэта продолжатся в ближайшее время.