Под Курском прошла Летняя ассамблея «АтмоСФЕРА Фета»

Дресс-код - стиль 19 века
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В минувшие выходные в деревне Воробьевка Золотухинского района Курской области прошла Летняя ассамблея «АтмоСФЕРА Фета».
Праздник в стиле 19 века состоялся 1 июля в музее «Усадьба А.А. Фета». Гости здесь читали стихи, пели, слушали красивую музыку в исполнении Губернаторского оркестра под руководством Сергея Проскурина, наслаждались природой и общением.
В Усадьбе был замечен двойник поэта
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Здесь же прошел пленэр. А в Усадьбе был замечен двойник самого Афансаия Фета. Его роль сыграл артист Курского драматического театра имени А.С. Пушкина Александр Швачунов.
А 2 июля здесь же прошел литературно-музыкальный праздник «Фетовские чтения».
Здесь же состоялся пленэр
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Праздники в Усадьбе поэта продолжатся в ближайшее время.