Под Курском в результате обстрела ВСУ загорелась многоэтажка

Стали известны подробности обстрела поселка в приграничье Курской области 5 июля.

В поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом. Пострадавших нет. Пожарные ликвидировали возгорание. Из-за повреждения электроподстанции в поселке нет электричества. Кроме того, повреждены газовая труба, хозяйственные постройки, гараж. Аварийные бригады приступили к ремонтным работам.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Также обстрелян животноводческий комплекс ООО «Победа» в Елизаветовке. Повреждены кровля и фасад. Пострадавших нет.

Напомним, ООО "Победа" уже обстреливали несколько дней назад. Тогда здесь погибли животные и пострадал человек.