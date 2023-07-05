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НовостиПолитика5 июля 2023 10:30

Под Курском в результате обстрела ВСУ загорелась многоэтажка

Пострадавших нет
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Стали известны подробности обстрела поселка в приграничье Курской области 5 июля.

В поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом. Пострадавших нет. Пожарные ликвидировали возгорание. Из-за повреждения электроподстанции в поселке нет электричества. Кроме того, повреждены газовая труба, хозяйственные постройки, гараж. Аварийные бригады приступили к ремонтным работам.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Также обстрелян животноводческий комплекс ООО «Победа» в Елизаветовке. Повреждены кровля и фасад. Пострадавших нет.

Напомним, ООО "Победа" уже обстреливали несколько дней назад. Тогда здесь погибли животные и пострадал человек.