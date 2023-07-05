ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области 5 июля

Со стороны Украины 5 июля обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Подробности сообщу позднее, - добавил курский губернатор.

Ранее КП сообщала, что 5 июля под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района Курской области.

- Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2. Приступим к восстановлению в кратчайшие сроки. Также пострадал один дом. Обязательно поможем владельцам, - сказал губернатор.

4 июля со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- В результате в один из домов попал артиллерийский снаряд. По счастливой случайности никто не пострадал. Комиссия произведет оценку повреждений. Если дом будет невозможно восстановить, собственнику выплатят компенсацию, - добавил глава региона.