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НовостиЗдоровье5 июля 2023 7:30

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Медучреждение обслуживает более 90 тысяч человек
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Сейчас идет монтаж кровли и внутренних инженерных сетей

Сейчас идет монтаж кровли и внутренних инженерных сетей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области идет капитальный ремонту Железногорской городской больницы.

Для более чем 90 тысяч местных жителей это долгожданное событие, ведь ремонта здесь не было с момента постройки - более полувека.

Обновление должны завершить к концу года

Обновление должны завершить к концу года

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подрядчик выполнил демонтажные работы. Сейчас идет монтаж кровли и внутренних инженерных сетей. В конце ноября обновленная больница должна принять первых пациентов, заверили в Правительстве региона.

Ранее КП сообщала, что главным врачом Железногорской городской больницы назначен Иван Руднев, работавший до этого главным врачом Советской ЦРБ.

В больнице - новый главврач

В больнице - новый главврач

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Иван Руднев закончил Курский государственный медицинский университет в 2011 году по специальности «Лечебное дело». С 2012 по 2014 годы работал врачом-ординатором по неврологии в Курской городской больнице №3.

С 2014 по 2018 годы по программе «Земский доктор» работал в Брасовской ЦРБ Брянской области в должности врача-невролога, затем - заместителя главного врача по медицинской части. В 2018 году был принят на должность главного врача Советской ЦРБ.