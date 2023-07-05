Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Сейчас идет монтаж кровли и внутренних инженерных сетей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области идет капитальный ремонту Железногорской городской больницы.

Для более чем 90 тысяч местных жителей это долгожданное событие, ведь ремонта здесь не было с момента постройки - более полувека.

Обновление должны завершить к концу года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подрядчик выполнил демонтажные работы. Сейчас идет монтаж кровли и внутренних инженерных сетей. В конце ноября обновленная больница должна принять первых пациентов, заверили в Правительстве региона.

Ранее КП сообщала, что главным врачом Железногорской городской больницы назначен Иван Руднев, работавший до этого главным врачом Советской ЦРБ.

В больнице - новый главврач Фото: Светлана ВОЛКОВА

Иван Руднев закончил Курский государственный медицинский университет в 2011 году по специальности «Лечебное дело». С 2012 по 2014 годы работал врачом-ординатором по неврологии в Курской городской больнице №3.

С 2014 по 2018 годы по программе «Земский доктор» работал в Брасовской ЦРБ Брянской области в должности врача-невролога, затем - заместителя главного врача по медицинской части. В 2018 году был принят на должность главного врача Советской ЦРБ.