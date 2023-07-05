В курском детсаду прошли Паралимпийские игры

В детском саду №93 прошли детские Паралимпийские игры.

Мероприятие подобного рода в дошкольном учреждении проводилось впервые. В соревнованиях участвовали воспитанники детских садов № 67, 86, 93, 95, 99, 102.

Ребят приветствовали спортсменка сборной России по паралимпийскому фехтованию, советник губернатора по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья Анна Гладилина и зампредседателя комитета образования Елена Российская.

Команды детских садов прошли несколько этапов. Дети соревновались в шашках, армрестлинге, метании на дальность и других видах спорта.

Анна Гладилина пожелала детям хорошего настроения.

- Замечательное, доброе и веселое мероприятие. Каждый из ребят получили удовольствие. Во многих детских садах Курска есть дети с ОВЗ. Для них предусмотрены специальное образование и отдельные группы, - отметила Елена Российская.

По окончании игр воспитанники получили медали и сладкие призы.