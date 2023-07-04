Более 77 тысяч жителей Курской области перешли на электронные трудовые книжки

Одним из главных преимуществ цифровой трудовой книжки является постоянный и удобный доступ к сведениям. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

- Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке: место работы, периоды работы, должность, квалификация, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, основания прекращения трудового договора, - пояснила управляющий ОСФР по Курской области Жанна Демьяненко.

Сведения из электронной книжки можно получить в личном кабинете на портале госуслуг. Также есть возможность запросить бумажную выписку с подписью и печатью в клиентских службах СФР и МФЦ. Оба документа юридически равнозначны и могут быть одинаково предоставлены в любые организации. У тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде. Остальные работники могут продолжать вести бумажную трудовую книжку либо перейти на электронную версию в любое время.