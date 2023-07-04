25 видов животных и растений Обоянского района находятся в Красной книге Курской области

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Памятник природы расположен в Обоянском районе, он состоит из трех участков общей площадью 313,57 гектара. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. «Балка у села Шипы» была создана для сохранения естественного комплекса животного и растительного мира лесостепи, а также восстановления популяции сурка обыкновенного.

На территории памятника природы обитает большое количество редких представителей флоры и фауны. 25 видов животных и растений внесены в Красную книгу Курской области, в том числе адонис весенний, лук желтеющий, ковыль узколистный, сурок степной, обыкновенная пустельга, черный коршун, гадюка Никольского и другие. Два вида - ковыль перистый и обыкновенная горлица - занесены в Красную книгу РФ. В ходе обследования установлено, что памятник природы находится в хорошем состоянии, на всех участках соблюдается режим особой охраны.