Шесть медалей завоевали курские автогонщики на чемпионате и первенстве ЦФО по картингу

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

За награды боролись 28 пилотов из Волгодонска, Старого Оскола, Воронежа, Ельца, Липецка, Иркутска, Москвы, Курска, Орла и других городов ЦФО. В рамках первенства были определены сильнейшие в классах «Мини», «Супер Мини», «Кадет», «Национальный юниор». Среди взрослых участников лучших выявили в классах «Национальный», «КZ-2», «Мир».

Куряне завоевали шесть медалей. В классе «Мини» первым стал Ян Лавров, вторым – Платон Белозеров. В классе «Супер Мини» третье место у Михаила Денисова. В классе «Кадет» бронзу выиграл Даниил Варламов. В классе «Национальный» вторым финишировал Даниил Брежнев. В классе «KZ-2» серебро в активе Даниила Гречановского.