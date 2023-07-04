Еще 218 курян посетили «Поезд здоровья»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В населенных пунктах Большесолдатского района работал «Поезд здоровья». Кардиолог, эндокринолог и акушер-гинеколог принимали жителей в селах Большое Солдатское, Любимовка и Козыревка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Специалисты Курской областной многопрофильной клинической больницы осмотрели и проконсультировали 218 человек, выполнили 272 исследования – электрокардиографию, ультразвуковую диагностику сердца и органов малого таза. Четверо жителей района направлены на госпитализацию в областную больницу, 17 – для обследования и уточнения диагноза в консультативно-диагностическую поликлинику.

«Поезд здоровья» будет работать в Октябрьском районе 5 и 6 июля. В центральной районной больнице организована предварительная запись к специалистам. Для посещения врачей понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС. График выездов «Поезда здоровья» размещен на сайте Курской ОМКБ.