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НовостиОбщество4 июля 2023 10:36

В Курске создадут новый военно-патриотический мурал

На территории железнодорожного вокзала появится граффити «Победа сквозь года»
Алексей СЕРГУНИН
Пример реализации проекта. Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Пример реализации проекта. Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Вдоль железнодорожных путей разместят информацию о героях-курянах, принимавших участие в Курской битве. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Курской области. Здесь же будет изображен мемориальный комплекс, который возводится сейчас в Поныровском районе. Рисунки будут расположены на 47 секциях. Общая длина мурала - 282 метра.

Проект, созданный Союзом интеллигенции Курска, стал победителем конкурса грантов губернатора региона. На создание граффити выделят 744 тысячи рублей. К работам приступят в ближайшее время.