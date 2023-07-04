В Курске создадут новый военно-патриотический мурал

Пример реализации проекта. Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Вдоль железнодорожных путей разместят информацию о героях-курянах, принимавших участие в Курской битве. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Курской области. Здесь же будет изображен мемориальный комплекс, который возводится сейчас в Поныровском районе. Рисунки будут расположены на 47 секциях. Общая длина мурала - 282 метра.

Проект, созданный Союзом интеллигенции Курска, стал победителем конкурса грантов губернатора региона. На создание граффити выделят 744 тысячи рублей. К работам приступят в ближайшее время.