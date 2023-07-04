61-летний курянин погиб на пожаре

В 22:55 03 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Халтурино Золотухинского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №27 Золотухинского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.

По данным МЧС огонь удалось потушить в 23:10. В результате пожара полностью сгорел жилой деревянный дом, частично обрушилась кровля. В 00:20 было обнаружено тело 61-летнего мужчины.

Ущерб и причина пожара устанавливают.

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