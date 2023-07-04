Куряне первые в России совершили погружение с аквалангами в горном озере

Дайверы курского экстрим-клуба «Меридиан» совершили экспедицию к каскаду Дуккинских озер в Карачаево-Черкессии и стали первыми в истории, кто погрузился в озеро Рыбка!

Путь экстремалам дался не просто — после 20 километров бездорожья, преодоленного на УАЗах, дайверское снаряжение (а это 50 кило на человека) переложили на лошадей. Но перед самым сложным и крутым подъемом погонщик отказался гнать лошадей дальше — и участникам экспедиции пришлось самим перетаскивать в гору 300 кило груза.

- У меня было такое ощущение, что восхождение на Эльбрус далось мне в два раза легче, чем на Дуккинские озера со снарягой, — написал руководитель экспедиции Дмитрий Петрушин.

Кроме того, подводные пловцы Федерации подводного спорта России из Экстрим-клуба "Меридиан" первыми в России провели погружение с аквалангами на горное озеро на высоте 2450 метров.