В Курской области сменился главврач Железногорской горбольницы

Главным врачом Железногорской городской больницы назначен Иван Руднев, работавший до этого главным врачом Советской ЦРБ. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Иван Руднев закончил Курский государственный медицинский университет в 2011 году по специальности «Лечебное дело». С 2012 по 2014 годы работал врачом-ординатором по неврологии в Курской городской больнице №3.

С 2014 по 2018 годы по программе «Земский доктор» работал в Брасовской ЦРБ Брянской области в должности врача-невролога, затем - заместителя главного врача по медицинской части. В 2018 году был принят на должность главного врача Советской ЦРБ.

- Иван Михайлович проявил себя как инициативный и способный взять на себя ответственность руководитель. Способствует внедрению современных методик диагностики и лечения, созданию достойных условий для труда медработников, укреплению материально-технической базы больницы. Совмещает работу главного врача и врача-невролога в стационаре, - рассказала министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.