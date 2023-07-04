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НовостиЗдоровье4 июля 2023 8:15

В Курской области сменился главврач Железногорской горбольницы

На эту должность назначен Иван Руднев
Ольга ДАНИЛОВА

Главным врачом Железногорской городской больницы назначен Иван Руднев, работавший до этого главным врачом Советской ЦРБ. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Иван Руднев закончил Курский государственный медицинский университет в 2011 году по специальности «Лечебное дело». С 2012 по 2014 годы работал врачом-ординатором по неврологии в Курской городской больнице №3.

С 2014 по 2018 годы по программе «Земский доктор» работал в Брасовской ЦРБ Брянской области в должности врача-невролога, затем - заместителя главного врача по медицинской части. В 2018 году был принят на должность главного врача Советской ЦРБ.

- Иван Михайлович проявил себя как инициативный и способный взять на себя ответственность руководитель. Способствует внедрению современных методик диагностики и лечения, созданию достойных условий для труда медработников, укреплению материально-технической базы больницы. Совмещает работу главного врача и врача-невролога в стационаре, - рассказала министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.