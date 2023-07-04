Куряне могут подать заявление на зачисление в десятый класс на Госуслугах

Для записи в десятый класс необходимо заполнить и отправить заявление и принести в школу оригиналы документов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В курских школах начался прием в десятый класс. Заявление на зачисление должны подавать выпускники девятых классов, даже если они планируют продолжить обучение в той же школе.

Направить заявление можно через Госуслуги. Сделать это могут родители или сами школьники, если они старше 14 лет. Заявление можно подать в ту же школу, либо перевестись в другую.

Если планируется поступление в другую школу или зачисление в класс с профильным обучением, порядок отбора нужно уточнять в школе, добавили в Правительстве региона.

Для записи в десятый класс необходимо заполнить и отправить заявление и принести в школу оригиналы документов — перечень будет виден после заполнения заявления. В течение пяти рабочих дней после подачи оригиналов школа издаст акт о зачислении.

В класс зачислят при наличии свободных мест — они распределяются по времени подачи заявления. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет в течение нескольких дней после акта о зачислении.

Отправить заявление о зачислении в десятый класс на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/600470/1/form.

Подать заявление можно лично в школе или «Почтой России», отправив письмо на адрес школы. Заявление можно направить только после сдачи ГИА и получения аттестата.