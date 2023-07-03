Два населенных пункта Курской области 3 июля обстреляли ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новых обстрелах со стороны Украины приграничных районов Курской области.

Повторному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Троицкое Кореневского района Курской области. Никто из жителей не пострадал. Однако разрушено шесть домовладений. В одном из них обвалилась стена, осколками выбиты окна, пострадали хозпостройки. Также ущерб причинен двум автомобилям. Кроме того, сильные повреждения нанесены газовой трубе.

Под очередной обстрел попал поселкок Теткино Глушковского района. Зафиксировано пять прилетов. К счастью, пострадавших нет. Один из домов получил сильные повреждения, ещё в четырех посечены фасады, кровли, разбиты окна.

- Всем обязательно окажем помощь в восстановлении. Специалисты приступят к ремонту, как только будет возможность, - сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что в результате обстрела ВСУ 3 июля в селе Елизоветовка Глушковского района Курской области ранен механизатор, также погибли животные.