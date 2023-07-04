В Курске выставят предметы быта и модели советской техники 1940-х годов

К 80-й годовщине Курской битвы в областном Дворце культуры начнет работать выставка «В зареве пылающей Дуги». Открытие пройдет 5 июля в 15:00. Вход свободный. Адрес: Курск, Театральный проезд, 1.

В экспозиции – свыше 150 экспонатов. Это предметы быта и модели военной и гражданской советской техники 1940-х годов, которые выполнили мастера курского клуба моделистов «Северный фас». Посетители увидят много документальных фотографий: портреты ветеранов труда и боевых действий, уличные и жанровые снимки из личных архивов жителей региона. Выставка продлится до 28 августа.

На открытии будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны. Заслуженный коллектив народного творчества Курский народный хор имени Чаговца исполнит композицию «Курская дуга».