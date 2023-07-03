Многодетная курянка ударила дочь лицом об стол

Женщина признала свою вину Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мать троих малолетних детей осуждена за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей восьмилетней дочери.

Приговором мирового судьи судебного участка № 5 судебного района Железногорска и Железногорского района местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ.

- В августе 2022 года пьяна 30-летняя женщина во время словесной ссоры схватила за волосы сидевшую за столом дочь и с силой ударила ее лицом о кухонный стол и стоящую на нем тарелку, причинив малолетней сильную физическую боль. Ребенок получил ушибленную рану в области носа, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В ходе рассмотрения уголовного дела женщина вину в совершении преступления признала и раскаялась в содеянном.

С учетом наличия совокупности смягчающих обстоятельств жительницу Железногорска Курской области оштрафовали на десять тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, добавили в ведомстве.