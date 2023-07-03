В Курске после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Скорбящая мать»

Событие приурочили ко Дню ветеранов боевых действий Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню ветеранов боевых действий. В Георгиевском сквере после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Скорбящая мать».

В прошлом году этому комплексу исполнилось 30 лет. На гранитные плиты памятника нанесены имена курян, которые погибли при исполнении воинского долга в Афганистане.

Матери и вдовы погибших в других вооруженных конфликтах курян, в том числе Андрея Хмелевского, Сергея Костина, Валерия Сизова, неоднократно поднимали вопрос установки в городе памятника, посвященного этим героям.

Инициативная группа предложила создать памятник всем погибшим в локальных конфликтах на основе мемориала «Скорбящая мать». Скульптурную композицию дополнили двумя стелами. На одну из них нанесли фамилии жителей нашего региона, погибших в локальных конфликтах. На второй стеле – имена курян, погибших в ходе специальной военной операции.

Средства на реконструкцию мемориального комплекса собраны областным Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке органов исполнительной власти Курской области и города Курска, различных организаций и общественных объединений, семей ветеранов, неравнодушных граждан, сообщили в Правительстве региона, .