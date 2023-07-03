В Курске возобновилась программа бесплатных путешествий для школьников

Школьники 5-9-х классов смогут поехать в бесплатные двухдневные путешествия по Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Экскурсионные поездки по нашему региону состоятся благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом году регион получил на эти цели федеральную поддержку в размере 20 млн рублей.

Как сообщили в министерстве приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, в этом году в поездки отправятся 4000 ребят. В прошлом году цифра была в полтора раза меньше.

Школьники 5-9-х классов смогут поехать в бесплатные двухдневные путешествия по Курской области. Дети отправятся в экскурсионную поездку «Промтур». Программа позволит ее участникам познакомиться сразу с двумя лидерами промышленного туризма нашего региона — Курчатовской АЭС и Михайловским ГОКом. Ребята своими глазами увидят не только площадку строительства новой атомной электростанции, но и карьер по разработке крупнейшего в мире месторождения железной руды.

Набор в экскурсионную группу ведется. По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону 8 (905) 154-01-90.