Под Курском сгорел жилой дом

В 09:49 3 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в деревне Александровка Курского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №6, ПСЧ № 12, ПСЧ № 20 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По данным МЧС региона, огонь удалось потушить в 11:12.

В результате пожара поврежден жилой дом по всей площади.

На пожар выезжали 36 человек и восемь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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