До конца года в Курске отремонтируют 33 двора

В некоторых дворах станет уютнее Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году в Курске 33 дворовые территории будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас ведется обустройство 15 курских дворов, которое, по сообщению комитета городского хозяйства, находится в активной фазе.

В упомянутых 15 дворах уже выполнен комплекс ремонтных работ, включая замену бортового камня, а также устройство покрытия из асфальта на внутридворовых проездах и тротуарах. Благодаря нацпроекту в ближайшее время на территориях этих дворов появятся скамейки, урны, ограждения, детское оборудование и прочие виды малых архитектурных форм. В частности, во дворе дома №17 по улице Комарова должны поставить детскую площадку с рукоходом, шведской стенкой, горкой и качалкой-балансиром.

На оставшихся 18 объектах ведутся подготовительные работы перед укладкой нового покрытия. Совсем скоро и там будет сформирована комфортная среда для отдыха.

Всего в этому году на благоустройство дворов в Курске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируют направить около 114 млн рублей. Финансирование благоустройства ведется из бюджетов разного уровня.