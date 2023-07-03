Курские артисты бесплатно выступят в трех населенных пунктах области

Летом в регионе проходит немало интересных мероприятий
Фото: Светлана ВОЛКОВА
С 7 июля в Курской области стартует гастрольный тур пяти победителей II областного конкурса молодых исполнителей «Курская мозаика 2023». Артисты выступят в трех районах региона.
Расписание бесплатных концертов:
7 июля в 12:00 – пгт. Медвенка, Медвенский районный Дом культуры
4 августа в 12:00 – Курский район, п. Камыши, площадь перед Районным Домом культуры им. Неведрова
15 сентября – п. Золотухино, площадь перед Золотухинским районным Домом культуры. Время будет известно позже
В этом году гран-при конкурса завоевала фолк-группа «Кудесы» Курского района. Победу принесла песня «Косово поле» Валерия Кипелова. В пятерку лучших также вошли:
Игорь Третьяков и вокальный ансамбль «Светлица» Курчатовского района
Дмитрий Кондратов из Золотухинского района
Алина Железнова из Медвенского района
Театр эстрадной песни «Прислушайтесь к сердцу» города Курчатова