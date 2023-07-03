Курские артисты бесплатно выступят в трех населенных пунктах области

Летом в регионе проходит немало интересных мероприятий Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 7 июля в Курской области стартует гастрольный тур пяти победителей II областного конкурса молодых исполнителей «Курская мозаика 2023». Артисты выступят в трех районах региона.

Расписание бесплатных концертов:

7 июля в 12:00 – пгт. Медвенка, Медвенский районный Дом культуры

4 августа в 12:00 – Курский район, п. Камыши, площадь перед Районным Домом культуры им. Неведрова

15 сентября – п. Золотухино, площадь перед Золотухинским районным Домом культуры. Время будет известно позже

В этом году гран-при конкурса завоевала фолк-группа «Кудесы» Курского района. Победу принесла песня «Косово поле» Валерия Кипелова. В пятерку лучших также вошли:

Игорь Третьяков и вокальный ансамбль «Светлица» Курчатовского района

Дмитрий Кондратов из Золотухинского района

Алина Железнова из Медвенского района

Театр эстрадной песни «Прислушайтесь к сердцу» города Курчатова