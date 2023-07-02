Мужчина из Курской области украл деньги с новогодней елки

Жителя Железногорска осудили за кражу денег, украшавших новогоднюю ель. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

31 декабря 2022-го мужчина пришел в гости к своей знакомой отпраздновать Новый год. На главном атрибуте праздника он увидел 15 тысяч рублей тремя купюрами. 1 января мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и похитил с ели деньги. А еще прихватил 1000 рублей, которые нашел в сумке хозяйки.

Железногорца приговорили к исправительным работам на год с удержанием ежемесячно 10% из заработной платы в доход государства.