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НовостиПроисшествия2 июля 2023 8:11

Мужчина из Курской области украл деньги с новогодней елки

Три купюры по пять тысяч украшали дерево
Анна ГРЕБЕНКИНА

Жителя Железногорска осудили за кражу денег, украшавших новогоднюю ель. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

31 декабря 2022-го мужчина пришел в гости к своей знакомой отпраздновать Новый год. На главном атрибуте праздника он увидел 15 тысяч рублей тремя купюрами. 1 января мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и похитил с ели деньги. А еще прихватил 1000 рублей, которые нашел в сумке хозяйки.

Железногорца приговорили к исправительным работам на год с удержанием ежемесячно 10% из заработной платы в доход государства.