Курян приглашают на День семьи, любви и верности в «Парк мельниц»

Праздник пройдет в Пристенском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курян приглашают отметить День семьи, любви и верности в «Парке мельниц» Пристенского района Курской области. 8 июля в этнокластере выступит Александр Щербаков и фолк-группа «Ярилов зной», творческие коллективы из десяти районов Курской области.

Здесь же состоится выездная регистрация браков Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фольклорный ансамбль «Ларец» Дома народного творчества покажет обрядовую свадьбу по старинным курским традициям. Следом состоится выездная регистрация брака молодоженов. Незабываемую церемонию в самом живописном месте региона проведет Инна Шанина.

Будет работать ремесленная ярмарка. Курские мастера бесплатно научат плести венки из ромашек, лепить из глины кожлянские игрушки и авторские свистульки «Соловей»

Развернется ярмарка Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кинофонд покажет под открытым небом семейную комедию «Завтрак у папы». Молодые семейные пары из десяти районов Курской области проверят любовь на прочность в турнире «Два сапога пара». Гости праздника присоединятся к большому танцевальному флешмобу.

День семьи, любви и верности пройдет здесь 8 июля с 12:00 до 17:00.