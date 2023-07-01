Курян приглашают на День семьи, любви и верности в «Парк мельниц»

Праздник пройдет в Пристенском районе
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Курян приглашают отметить День семьи, любви и верности в «Парке мельниц» Пристенского района Курской области. 8 июля в этнокластере выступит Александр Щербаков и фолк-группа «Ярилов зной», творческие коллективы из десяти районов Курской области.
Здесь же состоится выездная регистрация браков
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Фольклорный ансамбль «Ларец» Дома народного творчества покажет обрядовую свадьбу по старинным курским традициям. Следом состоится выездная регистрация брака молодоженов. Незабываемую церемонию в самом живописном месте региона проведет Инна Шанина.
Будет работать ремесленная ярмарка. Курские мастера бесплатно научат плести венки из ромашек, лепить из глины кожлянские игрушки и авторские свистульки «Соловей»
Развернется ярмарка
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Кинофонд покажет под открытым небом семейную комедию «Завтрак у папы». Молодые семейные пары из десяти районов Курской области проверят любовь на прочность в турнире «Два сапога пара». Гости праздника присоединятся к большому танцевальному флешмобу.
День семьи, любви и верности пройдет здесь 8 июля с 12:00 до 17:00.