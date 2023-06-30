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НовостиОбщество30 июня 2023 14:28

В Курске продолжаются дорожные работы

Ремонт идет в разных точках города
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Работы продолжатся и 30 июня

Работы продолжатся и 30 июня

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городе продолжается ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

29 июня дорожные рабочие установили 38 метров бортового камня на проезде от улицы Гремячинская до дома №128 по улице 50 лет Октября. На проезде от улицы Гремяченская до улицы 50 лет Октября рабочие установили 69 метров бортового камня, а на улице Перекальского они демонтировали 500 квадратных метра тротуара. Кроме того, на 1-й Орловской дорожники уложили асфальтовое покрытие. Для укладки использовали асфальтобетонную смесь SP-16.

Работы будут продолжаться и 30 июня.

На улице 1-й Орловской продолжат укладывать дорожное покрытие. На улицах Челюскинцев и Льва Толстого пройдут подготовительные работы на съездах. На Привокзальной площади будут восстанавливать тротуары из асфальтобетона, а на проезде от улицы Гремяченская до дома № 128 по улице 50 лет Октября рабочие установят бортовой камень.

Напомним, что в этом году в областном центре в рамках национального проекта «БКД» капитально отремонтируют 36 участков дорожной сети, протяженность которых составляет почти 39 километров.