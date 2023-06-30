Курянин "майнил" на рабочем месте - в суде

Отдел по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления УМВД России по Курску направил в суд уголовное дело против 43-летнего мужчины, обвиняемого в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

На протяжении двух лет сотрудник подразделения связи одного из судов, занимался на своем рабочем месте «майнингом» - производством криптовалюты. Об этом сообщили в полиции региона.

- Мужчина тщательно скрывал незаконную деятельность, запрещая и препятствуя входу в служебное помещение, объясняя это тем, что внутри находится дорогостоящее оборудование, и он опасается за его сохранность. Однако, когда коллеги в связи со служебной необходимостью все-таки попали внутрь, то увидели подозрительные серверы, - рассказали в полиции.

Курянин нанес суду ущерб на сумму полтора миллиона рублей, которые организация оплатила за использование электроэнергии.

Следователи для возмещения нанесенного ущерба арестовали имущество .мужчины

Сейчас уголовное дело по ст.165 УК РФ рассматривает суд.